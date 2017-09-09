В трампункт был госпитализирован водитель легковушки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло около 7 часов утра на кольце в районе остановки ЗКАТУ им.Жангир хана недалеко от заправки. Как стало известно, автобус с рабочими МГК ДЭП ехал со стороны СХИ в сторону города, а "ВАЗ - 2112" в обратном направлении. По словам водителя "ПАЗа", еще до столкновения, он заметил, что "ВАЗ" ехал, виляя из стороны в сторону, после чего выехал на полосу встречного движения и произошло столкновение. Стоит отметить, что в это время в автобусе находились рабочие. - Я успел лишь затормозить и произошел удар, - рассказал водитель автобуса. - В автобусе никто практически не пострадал. Очень сильно пострадал водитель  "ВАЗа". Я сам его вытащил из машины. Водитель легковушки был госпитализирован в травмпункт. На месте работают дознаватели. Другие подробности выясняются. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. Чуть позже в управлении здравоохранения сообщили, что количество пострадавших достигло 75 человек. 30 августа произошло еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса. Тогда пострадали семь человек. Фото Медета МЕДРЕСОВА