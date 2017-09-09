Сегодня, 9 сентября, в Уральске День здоровья отметили шествием. Организовали мероприятие управление здравоохранения, управление молодежной политки и ДВД ЗКО. Колонну возглавили байкеры. - Нас - байкеров - в городе много, но не всегда нам удается выезжать. Однако мы всегда стараемся жить общественной жизнью, где нет места наркотикам и алкоголю, вести здоровый образ жизни, к которому призываем всех уральцев, - рассказал зубной врач и по совместительству байкер Дмитрий Харисов. - Каждый год вот уже на протяжении 18 лет в нашем городе проводится фестиваль здоровья. Его цель - пропаганда здорового образа жизни, мы хотим, чтобы люди поняли, что их здоровье в их руках, чтобы начали вести здоровый образ жизни, следили за собой, правильно питались. Сегодня в фестивале принимают участие спортсмены, чиновники, медицинские работники, студенты и школьники, - говорит специалист центра ЗОЖ Ляззат Кожагельдина.