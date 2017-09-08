Счастливым новоселам ключи от квартир вручил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. Новоселье приурочили ко Дню города. Во дворе многоэтажного дома играла музыка. У людей было праздничное настроение. - Новоселами стали вкладчики Жилстройсбербанка. Они не один год копили на квартиру, откладывая деньги из семейного бюджета. И наконец-то дождались этого дня. Государственная программа “Нурлы жер” реализуется для людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Среди новоселов есть ветераны, бюджетники и сотрудники частных организаций. Благодаря президентской программе, в этом микрорайоне вырос целый город. Рядом физкультурный комплекс, две школы по 1200 мест в каждой, детский сад. И мы не будем останавливаться на достигнутом. У нас большие планы на будущее, - заявил Алтай Кульгинов. В этом году по программе “Нурлы” жер” в регионе будут сданы в эксплуатацию четырнадцать многоэтажных домов. 1600 квартир будут предоставлены западноказахстанцам. Жилье строится в восьми райнах области. - Подрядчиком строительства девятиэтажного дома выступило ТОО “Болашак-Т”. Благоустройством занималась компания “ТаскалаТрансГаз”. Однокомнатные квартиры - площадью 40 квадратных метров, двухкомнатные - 65 квадратных метров и трехкомнатные - 80-85 квадратных метров”, - сообщил заместитель акима г.Уральска Алтынбек Кайсагалиев. Счастливые новоселы не скрывают радости от получения новой жилплощади. - Мы женаты уже десять лет. У нас пятеро детей. Очень рады новой трехкомнатной квартире. Сейчас займемся ее обустройством. Дальше будем думать о пополнении семейства”, - говорит счастливый новосел Асхат Таумов. В новом доме будет внедряться электронное КСК. Двор в ближайшее время оборудуют системой видеонаблюдения. Стоит отметить, что в этот день в эксплуатацию были сданы два девятиэтажных дома по программе президента - «Нурлы Жер». По ней строятся 14 многоэтажных домов в 8 районах области. По итогам будут сданы 1600 квартир, столько же семей получат новое жилье, туда входят очередники и вкладчики Жилстройсбербанка. Между тем, в Уральске насчитывается свыше 40 аварийных домов, из них девять будут снесены в этом году. К тому же построены семь новых многоэтажек за счет частных инвестиций.