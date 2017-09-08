По сообщению городского акимата, 9 и 10 сентября маршруты №1, 4, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 30а, 64 будут ездить через мост Алиева-Сатыбалдиева. -Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, - говорится в распространенном сообщении.