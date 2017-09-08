Бадминтон — олимпийский вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека соперничают между собой. Бадминтон входит в число самых энергозатратных видов спорта. Цель каждого из игроков (или команд) – перекинуть ракеткой волан на сторону соперника таким образом, чтобы соперник не смог его отразить. Чтобы было засчитано очко, волан должен коснуться площадки соперника.

В ходе мероприятия детям рассказали об истории игры. После с показательными выступлениями на площадку вышли чемпионы и призеры различных соревнований, чтобы показать наглядно как играют в бадминтон. Как отметили организаторы, главная цель спортивного мероприятия – привлечь детей к бадминтону. – Нарушение слуха – не преграда в спорте. Ведь бадминтон входит в сурдлимпийские игры. Это спортивные состязания высокого уровня, которые устраиваются для спортсменов, страдающих нарушением слуха. Мы надеемся, что дети, которые пришли сегодня на наше спортивное мероприятие, заинтересуются этим видом спорта, будут заниматься на профессиональном уровне, пополнив ряды спортсменов федерации, – отметил директор областной детско-юношеской спортивной школы Алтынбек Турарбек. На сегодняшний день в области данным видом спорта занимаются более 100 детей. – 5 детей нашей федерации входят в состав Сборной Республики Казахстан. Бадминтон в нашей области считается «молодым» видом спорта. Федерация бадминтона в Западно-Казахстанской области была создана в 2010 году. С 2013 года федерация работает при областной детско-юношеской спортивной школе. Поэтому все наши победы еще впереди, – сказала старший тренер области по бадминтону Наталья Толкачева. В завершении показательных выступлений чемпионы по бадминтону пригласили на площадку воспитанников областной школы-интернат для детей с нарушением слуха и речи, чтобы они смогли поробовать сыграть в бадминтон. Мастер-класс по игре с ракеткой для детей провели мастер спорта Республики Беларусь А.Клемец, КМС Республики Казахстан Н. Толкачева и победитель областных соревнований А.Наумова.