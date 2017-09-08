Ранее должность городского прокурора занимал Айдын РАШИДОВ. Алмас БАИМБЕТОВ родился в 1983 году в городе Талдыкорган Алматинской области. В 2004 году окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, в 2012 году - Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, имеет степень магистра. Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности помощника прокурора Алмалинского района города Алматы. В разные годы работал помощником, старшим помощником прокурора Бостандыкского района города Алматы, Акмолинского транспортного прокурора, старшим прокурором управления департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместителем прокурора Аккольского района Акмолинской области. До назначения на эту должность работал заместителем прокурора Аршалынского района Акмолинской области.