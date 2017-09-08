На обустройство места отдыха горожан из бюджета было выделено 53 млн тенге. Работы были проведены за 2,5 месяца. В открытии обновленного сквера Пушкина приняли участие аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и аким города Уральска Мурат Мукаев. Они прошлись по дорожкам, выложенным брусчаткой. На пути к бюсту Пушкина их встречали молодые люди, одетые по моде времен 19-го века. Они читали стихи классика, которого прозвали “Солнцем русской поэзии”. - В День города мы проделали огромную работу. В этом году было построено и отремонтировано более 50 объектов. Это дворы, спортплощадки, скверы. На все эти цели было выделено 2,5 миллиарда тенге. Это огромные деньги. Здесь есть средства республиканского, областного и городского бюджетов, а также деньги спонсоров. В этом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил новую программу модернизации общественного сознания. Празднование Дня города мы начали с городища Жайык. История нашего города получает свое начало с 13-го века. Это период Золотой Орды. Поэтому мы как зеницу ока должны беречь свою историю, - отметил аким г.Уральска Мурат Мукаев. Как отметили организаторы мероприятия, молодежь с большим воодушевлением приняла участие в церемонии открытия сквера. Надев наряды той эпохи, юноши и девушки превратились в героев пушкинских произведений. - Поздравляю уральцев с открытием еще одного чудесного сквера. Городская общественность его приняла с воодушевлением. Ведь сквер выглядел очень заброшенным. Приятно, что в Уральске появляется столько ухоженных уголков, где можно отдохнуть всей семьей. Надеюсь, что в скором будущем здесь установят сцену, где можно будет представлять театральные и музыкальные постановки. И еще я вижу, что здесь есть место для беседки, - говорит главный режиссер русского драматического театра имени Николая Островского Оксана Малуша. В городском отделе жилищно-комумнального хозяйства и жилищной инспекции отметили, что в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один сквер, который возводится между четвертым и шестым микрорайонами. На его благоустройство было направлено 113 млн тенге.