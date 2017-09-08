Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, прокуратурой г.Уральск в ходе проверки соблюдения законности и реализации программы «Агробизнес-2017» выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями руководителем ГКП на ПХВ "Уральская городская ветеринарная станция". - Так, в 2014 - 2015 годах ТОО «Жайыкплемсервис» для проведения искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота из государственного бюджета было выделено 1,3 млн тенге. Для проведения работ был заключен договор с ветеринарной станцией. Однако при опросе владельцев осеменённого КРС выяснилось, что работы производились фиктивно по указанию руководителя ветстанции Кайрата ТУЛЕУШЕВА, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Приговором Уральского городского суда Кайрат ТУЛЕУШЕВ был признан виновным в совершении уголовных правонарушений по статьям 361 ч. 1 "Злоупотребление должностными полномочиями" и 369 ч. 1 "Служебный подлог". - Суд назначил наказание Тулеушеву в виде одного года ограничения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.