Фото с архива "МГ" Находчивые автолюбители, занимающиеся частным извозом, теперь ездят по маршрутам автобусов, показывая карточки соответствующие их номерам. Так, "дублеры" атырауских маршрутов появились у автобусов под номерами 12, 14 и 30. - Это очень удобно для нас, особенно в часы пик, когда автобусов очень долго нет или они приезжают, но переполненные. Стоимость проезда в этих такси составляет 100 тенге, зато доезжаем очень быстро, не опаздывая и с комфортом, - рассказывает Ания ЖУМАГАЛИЕВА. По мнению самих таксистов, идея заняться извозом по маршрутам, дублирующим маршршруты городских пассажирских автобусов, пришла не случайно. - С началом нового учебного года я наблюдаю десятки людей на остановках, которые простаивают, теряя время, да и просим мы совсем немного - всего лишь по 100 тенге с человека, что на 20 тенге дороже стоимости проезда в автобусе. Я, например, езжу в течение дня по трем маршрутам, у меня 3 разные карточки с номерами 12, 14 и 30, у моих знакомых таксистов такие же, - рассказал таксисит Алимжан САХИПОВ. Нужно отметить, что в Атырау не хватает порядка 170 автобусов. По данным городского акимата в настоящее время разрабатывается концепция новых маршрутов в городе, протяженность, которых не будет превышать 8-9 км.