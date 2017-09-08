Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 8 сентября, в акимате г. Уральск прошла встреча предпринимателей с представителями фонда "Даму", на которой рассказали о новой государственной программе "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства". По словам главного менеджера фонда "Даму" Рината КУСПАНОВА, программа стартовала совсем недавно, но два предпринимателя уже получили деньги. - Один из предпринимателей, который получил поддержку по данной программе, приобрел себе аптеку. Ранее он это помещение арендовал. Особенностью этой программы является низкая процентная ставка- всего 6% годовых. Максимальная сумма займа составляет 8000 МРП. Также фонд может предоставить гарантию в случае недостатка залогового обеспечения на 85% для начинающий и для уже действующих до 50%, - пояснил Ринат КУСПАНОВ. Нужно отметить, что в программе могут участвовать безработные, самозанятые, сельхозкооперативы и их члены, начинающие предприниматели, стартаперы и действующие бизнесмены. - Для того чтобы получить займ по госпрограмме, необходимо обратиться в центры занятости для получения консультации, затем пройти курс обучения по основам ведения бизнеса, после претенденты разрабатывают бизнес-план своего проекта и обращаются в банки второго уровня или же в микрофинансовые организации для получения денег, - рассказал заместитель председателя правления фонда "Даму" Нурлан АКШАНОВ. - Однако как и в любой программе есть ограничения. Бизнес, который вы будете развивать, должен находиться в городе. В Западно-Казахстанской области деньги можно получить если вы проживаете в городе Уральск или Аксай. Также необходимо будет создать не менее одного рабочего места. К слову, ежегодно на эти цели в Казахстане будет выделяться 11,2 млрд тенге. Однако срок действия данной программы с 2017 по 2021 годы.