По словам заместителя директора спортивного клуба «Намыс» Артура ШЕРГАЛИЕВА, это традиционный турнир по волейболу в честь празднования Дня города, который проводится уже девятый год. - Турнир проходит под названием «Достык-Дружба». Нами приглашены команды из Российской Федерации, Татарстана и некоторых городов Казахстана. Участие принимают 12 команд. Соревнования будут проходить до 13 сентября. Цель игр - пропаганда здорового образа жизни, обмен опытом и общение между сверстниками, которые приняли участие в соревнованиях. Победители будут награждаться ценными призами, кубками и медалями. Кроме того, для всех участников подготовлены сувенирные пакеты с ручками, блокнотами и стаканами. Гости, приехавшие из дальнего зарубежья, размещены в детском лагере "Атамекен". Там для них созданы все условия для проживания и тренировок, - рассказал Артур ШЕРГАЛИЕВ. Старший тренер ЗКО по волейболу среди юношей Сергей КАЗАК отметил, что дети в соревнованиях участвуют с огромным удовольствием. - Мы приглашали сильнейшие команды - победителей республиканских игр. Ребята приехали из таких городов Казахстана: Павлодар, Шымкент, Талдыкорган, Астана, Атырау, а также поселков ЗКО. Кроме того, приехали команды из Оренбуга, Соль-Илецка, Альметьевска, Уфы, Нижневартовска, Самары. Детская сборная команда из Уральска была собрана весной этого года, но мы уже успели занять второе место по республике, - сообщил Сергей КАЗАК. По словам одного из участников детской сборной Уральска Адиля МАХМЕТОВА, волейболом он занимается четыре года. - Волейбол очень интересная и командная игра, это меня и привлекает. Победа здесь зависит от всех игроков. Помимо волейбола, я занимаюсь английскимязыком, а еще играю на гитаре. В школе учусь хорошо. Продолжать играть в волейбол я однозначно буду, вот только карьеру волейболиста поставил бы на второй план. Только в этом году у меня появилась сильная страсть к играм. Когда были первые соревнования, я ощущал сильный страх. После того, как узнал, что наша команда победила, испытал прилив адреналина,и вот только ради этого стоит заниматься волейболом. Сегодня мы уже провели одну игру. Команда соперников была сильная, но наша команда все равно победила. Впереди еще несколько игр с Атырау и Талдыкоганом. Волнения у меня нет, мы рассчитываем только на победу, - заявил Адиль МАХМЕТОВ.