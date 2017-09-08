В начале,советом по этике на основании представления прокуратуры Сырымского района были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении акима Булдыртинского сельского округа Сырымского района Ерлана Макашева, акима Жосалинского сельского округа Кобыланды Габдешова, акима Жымпитинского сельского округа Кайрата Тулепова и руководителя районного отдела сельского хозяйства Конысбайа Молдагалиева, по факту нарушения земельного законодательства, выявленных прокуратурой в ходе проверки деятельности местных исполнительных органов. По результатам рассмотрения данных дисциплинарных дел, Советом по этике было принято решение о прекращении дисциплинарных дел в отношении указанных лиц, в связи с отсутствием в их действиях признаков проступка дискредитирующий государственную службу. Далее, по результатам проведенной департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области проверки на основании жалобы жителя п.Мерей Таскалинского района на действия акима указанного сельского округа Казихана Ташимова, было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении указанного лица по факту совершение им дисциплинарного проступка дискредитирующий государственную службу при расходовании дизельного топлива предназначенных для работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествии в указанном округе. По итогам рассмотрения, Советом по этике принято решение о направлении в адрес акима Таскалинского района рекомендации по наложению на К.Ташимова дисциплинарного взыскания в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии». После, на заседании Совета было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя аппарата акима Бурлинского района Дархана Агедилова, по факту не соблюдения требовании стандартов Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, выразившегося в проявлении нечестности при осуществлении следственных действии в отношении должностного лица указанного района. По результатам рассмотрения Советом было принято решение о направлении в адрес акима района рекомендации по наложению на Д.Агедилова дисциплинарного взыскания в виде «выговора». Последним, по результатам проведенной в деятельности аппарата акима Бурлинского района проверки, на заседании Совета был рассмотрен итог работы данного государственного органа по профилактике нарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции, по результатам которого акиму района была дана рекомендация по принятию конкретных мер, направленных на предупреждение коррупции и профилактику нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу.