Как рассказал начальник отделения по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Гайнель КАЙНЕДЕНОВ, 26 июня отмечается международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. - Этот день день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом был утвержден в 1987 году международной организацией объединенных наций. В Уральске управлением по борьбе с наркобизнесом проводится мероприятие под девизом «Молодежь против наркотиков» совместно с молодежными организациями и управлением молодежной политики, управлением внутренней политики. За прошедший период нынешнего года было раскрыто 141 правонарушение по линии наркотиков. Из них 54 по линии сбыта наркотических веществ, согласно статье 297 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК, - пояснил начальник отделения по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО. Кроме того, ежегодно совместно с НПО проводятся разные акции, круглые столы, совместные акции, семинар совещании. - В парке культуры и отдыха города Уральск управлением по борьбе с наркотиками была проведена акция, в которой участвовали кинологи. На место проведения выступления были привезены две служебные собаки, которые должны были на глазах у зрителей, найти в машине специальные закладки с наркотическими веществами. При этом зрителям предлагали самим спрятать эти закладки в авто, - отметил Гайнель КАЙНЕДЕНОВ. Акция была проведена успешно, за короткое время две служебные собаки нашли спрятанные наркотические вещества. Стоит отметить, что к Международному дню борьбы с наркотиками во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни.