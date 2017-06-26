Плачущего младенца во время обхода территории обнаружил местный сторож Анатолий ПЛОТНИКОВ. По его словам, полуторамесячного ребенка мама-кукушка оставила в яме подвала недостроенного дома. - Я делал обход и услышал плач ребенка. Когда увидел малыша, то попросил прохожих вызвать скорую. Младенец был завернут в одеяло и перевязан платком, - сообщил сторож. Как рассказал начальник МПС УВД г.Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ, полуторамесячный мальчик очень ухоженный, и видно, что он из нормальной семьи. - Состояние ребенка стабильное. На вид ему около полутора месяцев. Сейчас мы ведем работы по установлению местонахождения мамы. Кинологов, которые работают на месте, собака привела в соседний дом. Сейчас проводится поквартирный обход, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ. Сейчас место, где нашли грудничка, оцепили, и на месте работают кинологи с собаками, которые ищут маму малыша.