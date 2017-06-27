23-летний Галымжан БАЙМУХАНОВ работал промышленным альпинистом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 30 марта 2017 года на Желаевком КХП. Тогда Галымжан вместе с коллегами приехал посмотреть объем работ, которые им предстояло выполнить и, перепутав дверь лифта с раздевалкой, шагнул в шахту грузового лифта с 6 этажа. Пока Галымжан БАЙМУХАНОВ лежал в больнице, управление по инспекции труда не смогло подать в суд ни на работодателя, ни на хлебокомбинат. - Директор ТОО "Высотремсторой Альп" сейчас утверждает, что я с ним не состою в трудовых отношениях, а всего лишь в гражданских. Хотя на этот объект мы поехали именно от этой организации. Сейчас я подал на ТОО в суд, чтобы доказать, что я там работал на момент моего  падения, - пояснил Галымжан БАЙМУХАНОВ. После решения суда альпинист намерен подать в суд на хлебокомбинат, чтобы те в свою очередь понесли наказание за свою халатность и возместили ему моральный и материальный ущерб. Стоит отметить, что после падения Галымжан БАЙМУХАНОВ месяц лежал в больнице, перенес операцию на позвоночник - ему установили титан на позвонки. Сейчас молодой парень может сам передвигаться, но с огромным трудом. Напомним, 23-летний промышленный альпинист Галымжан БАЙМУХАНОВ вместе со своей командой приезжал на желаевский КХП, чтобы ознакомиться с объемом работ. После осмотра на 6 этаже он зашел в одну их открытых дверей, подумав, что это раздевалка. Оказалось, что он шагнул в шахту грузового лифта.  