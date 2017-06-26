Сегодня, 26 июня, аким области Нурлан НОГАЕВ назначил новых руководителей управлений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

IMG-20170626-WA0035 Так, руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Жасулан БЕСЕМБИЕВ был назначен руководителем управления внутренней политики. Гибрат СУЛЕЙМЕНОВ  был назначен руководителем управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты. Руководителем областного управления строительства стал Малик АМАНОВ. Аким области Нурлан НОГАЕВ поздравил вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они справятся с новыми целями и задачами на новом посту. Напомним, что экс-руководитель управления внутренней политики Асия КЫСТАУБАЕВА была переведена на должность руководителя управления по делам религий, экс-руководитель управления строительства Тлек МАХУОВ покинул пост по собственному желанию. Руководитель управления по контролю над использованием и охране земель Атырауской области Гибрат СУЛЕЙМЕНОВ был переведен на новую должность. IMG-20170626-WA0036 IMG-20170626-WA0037 IMG-20170626-WA0034 Камилла МАЛИК Фото предоставлено пресс-службой областного акимата