Сегодня, 26 июня, аким области Нурлан НОГАЕВ назначил новых руководителей управлений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Так, руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Жасулан БЕСЕМБИЕВ был назначен руководителем управления внутренней политики. Гибрат СУЛЕЙМЕНОВ был назначен руководителем управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты. Руководителем областного управления строительства стал Малик АМАНОВ. Аким области Нурлан НОГАЕВ поздравил вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они справятся с новыми целями и задачами на новом посту. Напомним, что экс-руководитель управления внутренней политики Асия КЫСТАУБАЕВА была переведена на должность руководителя управления по делам религий, экс-руководитель управления строительства Тлек МАХУОВ покинул пост по собственному желанию. Руководитель управления по контролю над использованием и охране земель Атырауской области Гибрат СУЛЕЙМЕНОВ был переведен на новую должность.Камилла МАЛИК Фото предоставлено пресс-службой областного акимата