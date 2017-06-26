ДТП произошло 18 июня около двух часов ночи в районе поселка Селекционный, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp 111 В редакцию "МГ" обратилась супруга водителя "ВАЗ-2114" Кристина.  Девушка просит очевидцев помочь им разобраться в создавшейся ситуации. По ее словам, водитель "Газели" в момент совершения ДТП был в нетрезвом состоянии. Однако экспертиза не показала наличие в крови водителя алкоголя. Если вы стали очевидцем этого происшествия, то просим позвонить или написать на номер 87477345090. Напомним, автомобиль марки "ВАЗ-2114" направлялся со стороны Омеги в сторону Селекционного, и около остановки "Уральск-2" грузовая "Газель" врезалась в легковушку сзади. От удара "Газели" "ВАЗ" сбил пешехода - 17-летнего парня. В легковой машине находилось двое мужчин, водитель и пассажир. Кристина КОБИНА