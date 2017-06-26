Канат Тосекбаев Канат Тосекбаев окончил Казахский государственный медицинский университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак». Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировка в рамках программы «Болашак». Магистр Общественного здравоохранения. Начал трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи. В 2008-2009 годах был советником Председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» в Астане, далее работал ведущим специалистом отдела АО «Медицинский университет Астана», в 2010-2013 годах был главврачом ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи» в Астане, позже руководил санаторием «Алматы». С 2015 года - главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница» в Алматы. На должность руководителям управления здравоохранения ЗКО был назначен 24 марта 2017 года. Вопросы руководителю облздрава можно писать уже сейчас в комментариях под данной новостью, ответы появятся 23 июня. Вопросы принимаются до 16.00 23 июня.