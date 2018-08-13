В парке с утра было многолюдно. Сотрудники управлений строительства ЗКО, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отделов строительства, архитектуры и градостроительства г.Уральска, руководители и коллективы строительных организаций Приуралья и ветераны строительной отрасли вместе с семьями пришли отметить свой профессиональный праздник. Со сцены с поздравительной речью выступил заместитель акима области Игорь Стексов, который отметил, что представители немногих профессий могут гордиться тем, что их труд останется на века, ведь работа строителя – это, прежде всего, огромная ответственность. – Строитель несет в нашу жизнь обновление и процветание, создающие для жителей благоприятные условия проживания и уверенность в завтрашнем дне, – отметил Игорь Стексов. – Благодаря совместному плодотворному труду проектировщиков, архитекторов, работников стройиндустрии, инженеров и рабочих хорошеют наши города и села, становятся уютнее и комфортнее наши дома, благоустраиваются улицы и дворы, сроятся новые автомобильные дороги и инженерные сети, прокладываются километры газопроводов и водопроводов, строятся новые объекты социального и культурно-бытового назначения. К тому же, замакима озвучил достижения строителей региона за текущий год. По его словам, в текущем году в рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры области было выделено 16,8 млрд. тенге. Из них 13,2 млрд. тенге на строительство 17 многоквартирных и 88 жилых домов на селе, а также 4 МЖД для жильцов снесенных аварийных домов и 3,56 млрд. тенге на строительство 25 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На строительство социальных объектов было выделено 2,5 млрд. тенге. По линии образования в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жол» были сданы две школы на 600 мест в поселке Деркул и на 300 мест с интернатом на 100 мест в поселке Дарьинск, Зеленовского района. – Я хочу поблагодарить руководителей строительных организаций за внимание и поддержку ветеранов строительной отрасли, – сказал ветеран ВОВ, обладатель нагрудного знака «заслуженный строитель Казахской ССР, звания «Почетный гражданин города Уральска» Хамза Сафин. – Профессия строителя является очень древней. Благодаря историческим архитектурным постройкам мы можем многое узнать о быте и культуре предков. Каждый год в нашей стране повсеместно возводится большое количество различных построек. Это школы, детские сады, жилые дома, больницы и другие важные объекты. Поэтому востребованность профессии строителя очевидна. Честь и почет нашим строителям! Техник ТОО «Сана Маркет» А.Жакудаев, директор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Д.Кенжалиев, инженер ТОО «Жиенбай» Б.Мергалиев, механик АО «Уральскводстрой» Н.Мясников и инженер ТОО «ГазПромПроект» О.Иванова были награждены нагрудным знаком «Почетный строитель Казахстана». Нагрудный знак «Почетный дорожник Казахстана» вручили инженеру ТОО «Асфа» В.Сакович. Нескольким строителям области, внесшим большой вклад в развитие строительной отрасли, вручили почетные грамоты и благодарственные письма от имени министра по инвестициям и развитию РК, председателя комитета автомобильных дорог Министерства инвестиций и развития РК, акима области и акима города. В заключение мероприятия прошел праздничный концерт, подготовленный работниками культуры.