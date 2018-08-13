В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск сообщили, что с 13 августа по 14 октября в связи с капитальным ремонтом дороги и водопровода будет ограничено движение по ул. Курмангазы от ул. Ихсанова до ул. Сарайшык. - Движение будет осуществляться по ул. Ихсанова, ул. Мухита, ул. Сарайшык и далее по своей схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - заявили в отделе ПТ и АД г. Уральск.