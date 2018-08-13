В Атырау прошла очередная XXVI сессия городского маслихата, где обсудили проблемы рекультивации и переноса мусорного полигона за городскую черту, а также строительство нового современного скотного рынка. По словам участников сессии, проблема с мусором в Атырау существует уже давно. Действующий ныне в пяти километрах от Атырау мусорный полигон открыт 40 лет назад и, как известно, не отвечает требованиям экологических и санитарно-эпидемиологических норм. По данным руководства ТОО «Спецавтобаза», ежедневно на городскую свалку поступает около 236 тонн мусора, в месяц объем ТБО составляет более семи тысяч тонн, а годовой – 85 тысяч тонн. В настоящее время общий объем накопленного мусора составляет свыше двух миллионов тонн. Таким образом, территория представляет собой накопившиеся многометровые ТБО, где систематические пожары являются одним из основных источников загрязнения атмосферы города. По словам акима города Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы, в настоящее время вопрос рекультивации и переноса мусорного полигона за город находится на стадии рассмотрения, в ближайшее время будут приняты меры по решению этой экологической проблемы. - Этот вопрос находится под моим личным контролем. Проблема будет решаться поэтапно, в настоящее время есть несколько проектов. Как вам известно, каждый проект сначала должен пройти госэкспертизу, получить положительное заключение, затем идет утверждение бюджета на его реализацию, объявляется исполнитель. Порой процедура может затянуться до 2 лет. Эту работу уже начал предыдущий аким Серик Шапкенов, мы ее продолжим, - рассказал Алимухаммед Куттумуратулы. Вторым немаловажным вопросом, который подняли участники сессии, стало антисанитарное состояние городских скотных рынков. По словам специалистов городского отдела ветеринарии, сегодня в городе нет скотомогильника, где можно было бы утилизовать биотходы после забоя скота. Кроме того, на имеющихся скотных рынках не соблюдаются положенные санитарные нормы и требования, а также принимаются на забой неосерьгованные животные зачастую без разрешительных ветеринарных документов. - В наших ближайших планах - перенести все скотные рынки за город. Сейчас необходимо выбрать подходящее место и построить там отвечающий современным требованиям объект. Предприниматели подходят ко мне и вносят свои предложения по строительству этих объектов. Этот вопрос также находится на контроле у городского акимата. Мы обязательно проверим все имеющиеся скотные рынки. Если выяснится, что они нарушают санитарные нормы, мы их закроем и откроем за городом централизованный скотный рынок, отвечающий всем современным стандартам, - заключил градоначальник. Отметим, что сегодня в городе Атырау действует три скотных рынка, на которых производится забой домашних животных. В преддверии праздника Курбан-Айт все площадки для забоя скота будут проверены специалистами городского отдела ветеринарии, их владельцам будут даны соответствующие поручения по исполнению требований всех санитарных норм.