На место ДТП прибыли полицейские дознаватели. Они огородили место и произвели следственные действия. В этот момент мальчик находился в полицейском автобусе. -Сейчас мы выясняем, кто хозяин автомобиля. Вызвали эвакуатор. На место аварии прибыли сотрудники ювенальной полиции. Они отвезут ребенка домой, - отметил следователь. Вокруг места аварии стопились мальчишки. Многие из них знают ребенка. По их словам, авария произошла около 18 часов вечера 12 августа. - Мальчик уже не первый раз угоняет машину. Он сказал нам, что ему плохо видно дорогу из-за маленького роста. Он разгонял машину и привставал с сиденья, чтобы видеть, куда едет, - отметил один из знакомых мальчика. Напомним, что первый угон восьмилетний мальчик совершил 6 августа. С территории гаражного кооператива он угнал автомобиль Suzuki и, не справившись с управлением, столкнулся с Ладой-Гранта. 9 августа ребенок угнал от магазина «Теремок» микроавтобус «Тойота» и врезался на нем в опору моста. Полицейские заявили, что привлекут родителей малолетнего угонщика к административной ответственности.