Малооблачная погода ожидается на Западе Казахстана.  По данным сайта gismeteo.kz, в Уральске температура воздуха днем составит +30 градуса, ночью +20. В Атырау ожидается малооблачная погода, +28 градуса днем и +23 ночью. В Актау, синоптики прогнозируют понижение температуры до+19 градусов днем и до +5 ночью. Малооблачная погода ожидается в Актобе. Днем температура воздуха составит +33 градуса, ночью +19.  