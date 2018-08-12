Фото с сайта informburo.kz 12 августа в Актау прошёл V саммит глав прикаспийских государств. По приглашению Нурсултана Назарбаева в Казахстан прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На Актауском саммите cтороны обсудили вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности. Итогом саммита стало принятие исторического документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которым велась более 20 лет. В проекте документа закреплены вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, военного сотрудничества и совместной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды.Президент Казахстана поприветствовал участников саммита и огласил повестку: правовой статус Каспийского моря, сотрудничество на Каспийском море, региональная международная тематика. Нурсултан Назарбаев отметил, что обсуждение между главами прикаспийских государств всегда проходило в духе добрососедства, подчеркнув важность четырёх прошедших ранее Каспийских саммитов. "Нам удалось превратить Каспий в море дружбы. Мы должны рассматривать подписание Конвенции как старт к кооперации в новых условиях", – добавил глава государства. В Конвенции прописаны условия пятистороннего соглашения о мерах доверия в сфере безопасности, которые предполагают противодействие браконьерству, терроризму и наркотрафику. Нурсултан Назарбаев отметил значительное сокращение торговли между странами. Для решения проблемы он предложил проводить на регулярной основе встречи министров экономики пяти государств. Прикаспийские страны, по мнению Президента, могут поставлять друг другу продукты, которые сейчас привозят из дальнего зарубежья. Также Президент Казахстана поднял вопрос сохранения генофонда осетровых, большая часть популяции которых обитает в Каспийском море. "За 10 лет поголовье сократилось в 10 раз, нужно серьёзно об этом подумать", – сказал глава государства. Он отметил, что необходимо довести до логического завершения работу по сохранению водных и биоресурсов Каспия. "Впереди серьёзная работа, и Казахстан готов к взаимодействию и развитию конструктивных отношений с соседями", – заключил Нурсултан Назарбаев.Президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень организации и напомнил, что Азербайджан внёс весомый вклад в развитие сотрудничества на Каспийском море. "Определение правового статуса Каспия будет способствовать разделению дна и поверхности в соответствии с нормами международного права", – сказал Ильхам Алиев. Он остановился на защите морской среды. "В Азербайджане приняты меры по улучшению экологического состояния Каспия. Проводится модернизация водоочистных сооружений. Нефтегазовые проекты отвечают высоким международным стандартам", – сказал он. Президент Азербайджана отметил, что страна ожидает многократного увеличения грузоперевозок по Каспию. "Решения, принятые на саммите, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества", – заключил Алиев.Президент Ирана Хасан Роухани в своём выступлении отметил, что детали узких вопросов будут зависеть от других соглашений, но Конвенция станет главным документом, определяющим основные принципы взаимоотношений. "Конвенция предусматривает запрет на предоставление территории Каспийского моря для агрессии против другого прикаспийского государства. Разграничения дна и недр ещё не определено этой Конвенцией. Этот вопрос будет дополнительно регулироваться между сторонами", – рассказал Хасан Роухани. Президент Ирана подчеркнул, что важно не только принять документ, но и наблюдать за его успешным исполнением. По его словам, на Каспийском море не развивается туризм так, как хотелось бы, хотя есть потенциал для развития этой сферы. "Нужно упрощать условия для судоходных организаций и турагентств, – подчеркнул он. – Хорошо, что прикаспийские станы выступают против односторонних действий некоторых стран, и защищают СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – Авт.) в качестве важной договорённости. Прикаспийские государства совместно используют ресурсы. Рад, что они придерживаются прежних договорённостей", – заключил глава Ирана."Наш саммит имеет эпохальное значение, – начал своё выступление президент РФ Владимир Путин. – Конвенция закрепляет исключительное право и ответственность государств за судьбу Каспийского моря". Глава России отметил, что стороны на саммите подпишут шесть профильных соглашений в сферах экономики, безопасности и транспорта. "Объём российской торговли с прикаспийскими государствами постоянно растёт. В 2017 году он увеличился более чем на 20%, и ещё на 10% в январе-мае этого года", – сообщил Владимир Путин. Он добавил, что Россия предлагает сфокусироваться на сотрудничестве в сфере цифровой экономики, внедрять новые технологии, электронную коммерцию и развивать туризм. "Курорты Каспийского моря могут принимать до миллиона отдыхающих в год, но нужна инфраструктура", – отметил он. Владимир Путин подчеркнул, что для сохранения биоресурсов Каспия уже действует ряд документов и соглашений. Продлён запрет на коммерческий отлов осетров. "Мы понимаем, какая ответственность лежит на станах для обеспечения безопасности региона. Здесь находятся очаги нестабильности. Важно наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Россия полностью поддерживает эти решения и готова включиться в их реализацию", – сказал глава Российской Федерации.Президент Туркменистана отметил, что в Конвенции есть положение о создании механизма регулярных пятисторонних консультаций глав МИД и предложил рассмотреть вопрос практической реализации этого положения. Он также предложил провести следующую встречу глав прикаспийских государств в Туркменистане. "Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, несомненно, укрепит доверие между нашими странами. Все вопросы нужно решать только мирными переговорными средствами ", – подчеркнул он. Гурбангулы Бердымухамедов назвал Конвенцию продуктивной в части сохранения биоразнообразия и решения экологических проблем. "Убеждён, что вся деятельность на Каспии нуждается в строгом научном сопровождении, системах мониторинга и прогнозирования", – подчеркнкул глава Туркменистана. Резюмируя своё выступление, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что значимость Каспия сегодня выходит далеко за его географические пределы, а сам водоём превращается в центр геополитических процессов.Возражений по тексту общего коммюнике у сторон не было. Нурсултан Назарбаев объявил текст коммюнике принятым, а саммит закрытым. Главы пяти государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря Главы Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Азербайджана – Ильхам Алиев, Ирана – Хасан Роухани, России – Владимир Путин и Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов поставили свои подписи под итоговым документом Актауского саммита. Коммюнике опубликовано на сайте Акорды.Главы профильных ведомств пяти стран также подписали соглашения: - о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом; - о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью; - о торгово-экономическом сотрудничестве; - о сотрудничестве в области транспорта; - о предотвращении инцидентов на Каспийском море; - о сотрудничестве пограничных ведомств. Президент Казахстана поздравил всех участников встречи с достижением соглашений на Актауском саммите. "Хочу отметить, что встреча прошла успешно, в духе полного взаимопонимания. Без малого четверть века наши страны прилагали усилия для определения политического режима Каспийского моря. Все страны исходили из интересов обеспечения политической стабильности региона, сохранения и приумножения его природного богатства", – подытожил Президент.Президент РК отметил, что среди основополагающих положений Конвенции – превращение Каспийского моря в зону мира и добрососедства, а также не присутствие на море вооружённых сил, не принадлежащих прикаспийским государствам. Достигнут консенсус по разграничению акватории Каспия на зоны с различными режимами. "Мы установили территориальные воды шириной в 20-15 морских миль, при этом внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, где каждое государство обладает исключительным правом на промысел. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран. Каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна. Предусмотрена возможность прокладки по дну моря трубопроводов, если это не нарушает нормы экологии", – пояснил Нурсултан Назарбаев. В области военной деятельности на Каспии Назарбаев предложил заключить отдельный пятисторонний договор. Президенты стран-участниц Актауского саммита выразили признательность казахстанской стороне за гостеприимство и поздравили друг друга с подписанием Конвенции.