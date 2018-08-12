Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно приказу министра образования и науки Казахстана от 5 июля 2018 года "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2018-2019 учебного года в организациях среднего образования" переноса начала учебного года не будет. Продолжительность учебного года в предшкольных классах составит 32 учебные недели, в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение. Также в приказе определены каникулярные периоды в течение учебного года. "В 1-11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 29 октября по 4 ноября 2018 года включительно), зимние - 10 дней (с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние - 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2019 года включительно)", - говорится в документе. При этом в предшкольных классах каникулы будут длится дольше. Зимние - 14 дней (с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние - 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2019 года включительно), а также дополнительные каникулы в предшкольных и 1 классах - 7 дней (с 4 по 10 февраля 2019 года включительно).