11 августа по улице Ихсанова в Уральске прошла сельскохозяйственная ярмарка. В основном здесь были представлены овощи и фрукты а также мясо, яйца и мед. - Мы очень рады, что снова заработала ярмарка. Все это время приходилось ездить на рынок за овощами, потому что в магазине, во-первых, дороже, во-вторых, не всегда свежее. А сейчас нам очень удобно. Вот сегодня закупили огурцы на засолку. В следующие выходные уже можно начинать лечо крутить. Здесь и дешевле, и все всегда свежее и поторговаться можно, потому как в основном сами производители продают, - говорит пенсионерка Нина Петренко. Такого же мнения придерживаются большинство посетителей ярмарки. - Мы раньше ездили на Сурова за центральным рынком, там всегда были низкие цены на овощи и фрукты. Как только там все закрыли вся продукция подорожала. Хорошо что организовали сельскохозяйственную ярмарку в центре города. Здесь все очень удобно, сейчас ведь в выходные к рынку не подъедешь. А здесь очень удобно. Все покупаем в одном месте, не нужно в другие места заезжать, берем все здесь. Очень радуют цены, которые ниже рыночных, к тому же качество очень хорошее, все всегда свежее, ведь привозят сами производители. Жалко, что только один день в неделю, если бы сделали сельхоз ярмарку два раза в неделю. Ведь есть люди, которые по субботам тоже работают. Им как быть? Моя дочь к примеру, тоже в выходные работает. Поэтому нам с дедом приходится овощи и фрукты сразу на два дома закупать. Также хотелось бы попросить властей продлить ярмарку подольше. Ведь как только она закрывается, сразу овощи дорожают, - говорит Асия Мукашева. Ярмарку посетил заместитель акима области Игорь Стексов и исполняющий обязанности акима Уральска Мирбулат Нуржанов. - Отзывы сегодня самые разные. Кто-то жалуется, что ценников нет, сейчас будем разбираться по этому вопросу. Кто-то наоборот радуется, подходит и благодарит. Такие ярмарки нужны, как покупателям, которые здесь приобретают свежую продукцию по своей цене, так и самим производителям, которые реализуют товар без посредников. Сегодня свою продукцию представили более 50 товаропроизводителей Зеленовского, Теректинского и Акжайыкского районов. Такие ярмарки традиционно будут проводиться до конца сентября, - рассказал Игорь Стексов.