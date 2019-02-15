Надежда Журавлева пожаловалась акиму города на то, что за четыре года написала в правоохранительные органы 28 заявлений, однако полицейские помогать не торопятся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Надежда Журавлева
Как рассказал заместитель начальника УВД города Уральск Нурлан Бисенов, 68-летняя Надежда Журавлева с 2015 года обращалась в органы полиции 28 раз.
– В 2015 году она обращалась к нам три раза, в 2016 году - восемь раз, в 2017 году - 10 раз, в 2018 году - шесть раз, а в 2019 году - один. По каждому из этих обращений были приняты решения. Из 28 материалов 15 были оставлены без рассмотрения, так как в них не было ни административных, ни уголовных правонарушений. По трем материалам она имела претензии к сотрудникам полиции. Здесь были проведены служебные расследования и эти сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Хочу отметить, что здесь не имело место быть грубые нарушения со стороны сотрудников. Они где-то не так выразились, где-то не так ответили. По одному обращению составлен административный протокол. Три материала были прекращены за отсутствием событий уголовного правонарушения, три материала были прекращены по амнистии, один материал был прекращен в связи с примирением сторон, а по двум делам были возбуждены уголовные дела, - рассказал Нурлан Бисенов.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Тогда Надежда Журавлева обратилась в полицию с заявлением о том, что у неё из гаража были украдены 500 банок с заготовками.
– Полиция провела все необходимые мероприятия? и тогда соседи рассказали, что женщина распивает спиртные напитки, разговаривает на повышенных тонах, ведет себя неадекватно. Никто из соседей ни разу не видел, чтобы женщина заносила в гараж хоть банки с соленьем или другие продукты в таком количестве. По словам соседей, даже пустые банки там не хранились. Кроме этого, её гараж на протяжении года был открыт и в нем ничего не хранилось. Несмотря на это? нами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело прервано за неустановлением лица, - рассказал Нурлан Бисенов.
По словам полицейского, второе уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража" было возбуждено 8 января 2019 года. Тогда женщина пожаловалась полицейским на то, что у неё украли шесть колец и столько же сережек на 450 тысяч тенге.
– Сейчас дело находится на производстве следственного отдела УП города Уральск. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, назначен следователь, который будет вести дело. Сама женщина в краже подозревает своего знакомого. Он был допрошен. По его словам, женщина пригласила его к себе, чтобы тот помогал по хозяйству. Однако когда мужчина захотел уйти, она пригрозила ему, что обратиться в полицию, неоднократно запирала его. Но мужчина ушел, а женщина обратилась в полицию с заявлением. Сотрудники полиции поговорили с соседями, которые также охарактеризовали её с отрицательной стороны. По их словам, Журавлева периодически употребляет спиртные напитки, заводит к себе людей без определенного места жительства. Также соседи рассказали, что она не могла располагать такими ценными вещами. Но в любом случае дело возбуждено и дальше будет идти следствие, - отметил Нурлан Бисенов.
Напомним, 13 февраля во время отчетной встрече акима города с населением жительница города Надежда Журавлева пожаловалась на бездействие
со стороны сотрудников полиции. Женщина рассказала, что 28 раз писала заявления, но никаких результатов нет.
