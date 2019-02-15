Препарат с действующим веществом фенспиридом изымают по заявлению французского производителя, передает Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет фармации Минздрава РК приостановил продажу препаратов с фенспиридом. С 13 февраля из аптек изымают таблетки и сироп от кашля "Эреспал" французского производства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК. Решение принято по заявлению производителя. -Рекомендовано приостановить регистрационное удостоверение лекарственного препарата "Эреспал" и других препаратов с фенспиридом, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств РК, до получения окончательных рекомендаций Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора. Вместе с тем, по данным Национального центра экспертизы лекарственных средств, в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций, вызванных препаратом "Эреспал", – сказано в сообщении Минздрава. "Эреспал", известный за рубежом как "Пневморель", – популярное лекарство от астмы и заболеваний дыхательных путей. Его назначают больным при простуде и кашле. -По согласованию с Комитетом фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан компания Les Laboratoires Servier проинформировала об отзыве с рынка препаратов с действующим веществом фенспирид. "Эреспал" – 80 мг, таблетки в оболочке и "Эреспал" 0,2% в виде сиропа (изымают. – Авт.) на основе новой неклинической информации о безопасности, – уточнили в пресс-службе национального Центра экспертизы лекарственных средств. В заявлении Центра экспертизы уточняется, что принятие препарата приводит к возможности удлинения QT интервала (частота сердечного ритма. – Авт.) на электрокардиограмме. Клиническая значимость новых результатов полностью не доказана, но в интересах пациентов производитель решил отозвать с рынка свои продукты, содержащие фенспирид. Врачам рекомендовали:
- прекратить прописывать или выдавать "Эреспал";
- информировать пациентов об альтернативной терапии;
- сказать своим пациентам прекратить приём "Эреспала" и вернуть остатки препарата фармацевтам.