Препарат с действующим веществом фенспиридом изымают по заявлению французского производителя, передает Informburo.kz.

прекратить прописывать или выдавать "Эреспал";

информировать пациентов об альтернативной терапии;

сказать своим пациентам прекратить приём "Эреспала" и вернуть остатки препарата фармацевтам.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет фармации Минздрава РК приостановил продажу препаратов с фенспиридом. С 13 февраля из аптек изымают таблетки и сироп от кашля "Эреспал" французского производства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК. Решение принято по заявлению производителя. -Рекомендовано приостановить регистрационное удостоверение лекарственного препарата "Эреспал" и других препаратов с фенспиридом, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств РК, до получения окончательных рекомендаций Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора. Вместе с тем, по данным Национального центра экспертизы лекарственных средств, в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций, вызванных препаратом "Эреспал", – сказано в сообщении Минздрава. "Эреспал", известный за рубежом как "Пневморель", – популярное лекарство от астмы и заболеваний дыхательных путей. Его назначают больным при простуде и кашле. -По согласованию с Комитетом фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан компания Les Laboratoires Servier проинформировала об отзыве с рынка препаратов с действующим веществом фенспирид. "Эреспал" – 80 мг, таблетки в оболочке и "Эреспал" 0,2% в виде сиропа (изымают. – Авт.) на основе новой неклинической информации о безопасности, – уточнили в пресс-службе национального Центра экспертизы лекарственных средств. В заявлении Центра экспертизы уточняется, что принятие препарата приводит к возможности удлинения QT интервала (частота сердечного ритма. – Авт.) на электрокардиограмме. Клиническая значимость новых результатов полностью не доказана, но в интересах пациентов производитель решил отозвать с рынка свои продукты, содержащие фенспирид. Врачам рекомендовали:Об опасности "Эреспала" впервые заявили французские специалисты Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья. Выяснилось, что лекарство может вызвать нарушения сердечного ритма. Результаты исследования опубликовало казахстанское представительство фармкомпании "Сервье", которое является владельцем регистрационного удостоверения препарата. "ТОО "Сервье Казахстан" сообщает о решении Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья о приостановлении действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид, и об их изъятии из обращения начиная с 8 февраля 2019 года во Франции", – сказано в обращении компании. "Эреспал" впервые зарегистрирован в 1973 году во Франции, продаётся в 32 странах. С тех пор как фенспирид был впервые выведен на рынок, во всём мире было зарегистрировано пять случаев удлинения интервала QT (три из них связаны с желудочковой аритмией), все они имели благоприятный исход.