После 40 лет меня стало терзать повышенное артериальное давление. Врач сказал – причина в атеросклерозе: из – за высокого содержания холестерина в крови на стенках сосудов появляются его отложения.Кровоток затрудняется, распирает вены изнутри и возникает гипертония. Пришла я домой расстроенная, а мама мужа говорит: «Не переживай! Ешь по яблоку в день и все пройдет» Сама она яблоки есть постоянно. И в свои 70 ни о каком холестерине не знает. Решила проверить, дополнительно ограничила потребление животных жиров, как советовал врач. Через месяц обследование подтвердило, что холестерин снижается. Оказывается в яблоках содержатся мощные антиоксиданты. Они препятствуют окислению холестерина. Не окисленный он для организма не опасен и перерабатывается печенью, а не откладывается в сосудах. Будьте здоровы!