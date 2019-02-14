Как рассказали жители соседних домов, когда произошло возгорание внутри трансформатора, поселок Зачаганск был отключен от электроэнергии. В ДЧС ЗКО сообщили, что вызов поступил в 19.10. На месте работали пять сотрудников противопожарной службы, а также сотрудники АО "ЗапКазРЭК". – Произошло замыкание трансформатора без последующего горения. На место выезжала одна единица техники. Во время работы пожарных подразделений пришлось отключить подачу электроэнергии. На данный момент электричество есть везде, - рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что тушить возгорание пожарным не пришлось - пока ждали электрика, огонь погас.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.