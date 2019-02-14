По данным РГП "Казгидромет", 15 февраля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля, ночью -13. В Атырау погода без осадков. Днем +2, ночью -8. Снег и 8 градусов мороза днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся 18 градусов ниже нуля. В Актау теплая погода без осадков. Днем +4, ночью -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.