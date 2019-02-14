Накануне прошла встреча участников гражданского совета с руководством департамента полиции. В ходе беседы люди с ограниченными возможностями пожаловались Аяну Дуйсенбаеву на то, что в Атырау нет ни одной школы вождения, обучающей инвалидов. - Мы ведь тоже хотим водить автомобили, чтобы не быть прикованными к одному месту, и быть независимыми от инватакси. Мы хотели бы вас посодействовать в этом вопросе, что автошколы тоже начали обучать инвалидов, - обратилась одна из участниц гражданского совета к главному полицейскому Атырауской области. Через некоторое время одна из автошкол города решила пойти на встречу людям с ограниченными возможностями, переоборудовав одну из тренировочных машин под ручное управление. Первый курсант с ограниченными физическими возможностями поспешил поделиться своей радостью. - Ровно 4 года назад я обучился вождению и получил права, но волею судьбы оказался в инвалидном кресле. На работе упал с большой высоты, я больше не могу ходить. Теперь благодаря содействию полицейских я снова записался на вождение. Теперь намерен купить машину и переоборудовать ее под ручное управление, - делится радостью Ильяс Усенов. Отметим, что данная автошкола пока единственная в Атырау. Руководство учреждения уже готово принимать на обучение инвалидов со скидкой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.