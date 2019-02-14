Старший по приюту ОО "Я хочу жить" Асель рассказала, что члены их объединения собирают бездомных собак - больных, сбитых, лечат их, стерилизуют, а потом отдают в добрые руки. Некоторое время назад к ним пришел мужчина и сказал, что ему нужны две собаки. - Мы отдаем собак по юридически оформленному договору, так как у нас общественное объединение зарегистрировано. В этот раз к нам приехал человек, дал свое удостоверение, мы все оформили официально. Он обнимался с собаками, сказал, что ему нужны 2 собаки - одну для охраны базы, а другую для выпаса скота. Мы отдали ему. Но мы требуем обязательно фото места, где собака будет проживать. И один раз приезжаем и проверяем, это все прописано в договоре, - рассказывает Асель. Однако мужчина так и не отправил фото. Тогда волонтеры решили проверить его сами. - Мы ездили по одному адресу, который оказался ложным, там собак не было. Потом еще друг его приехал и тоже взял собаку. Причем все взятые собаки были упитанные, большие, потому что мы их кормим хорошо. Неделю мы их не могли найти. Вчера нам скинули фото, на одном нашей собаке пытаются перерезать горло, а на втором она уже разделанная, - продолжает Асель. Переговорив с автором фото, волонтеры позвонили в "102" и приехали на место. Там они застали этого человека с другом. - Они в автосалоне работают днем, а вечерами убивают собак и едят их. Приехали мы, я сфотографировала место, потому что участковый не хотел ничего фотографировать, он прям "отмазывает" этого мужчину. Я говорила участковому, что сейчас мы уедем допрашивать одного из них, а второй останется и он все улики сожжет. Так и получилось, пока мы ездили туда-сюда, приезжаем, бочка горит, он все залил каким-то средством, чтобы все разложилось, но одну косточку мы нашли. Все опечатали. Началось следствие, - пояснила Асель. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что по данному факту начато досудебное расследование. - 13 февраля с заявлением в полицию обратился представитель ОО «Я хочу жить», который рассказал о жестоком обращении с животным. По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В совершении преступления подозревается житель г.Уральск 1991 года рождения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.