Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента агентства по регулированию естественных монополий по ЗКО Нурбол ИСЛЯМОВ, с 1 января 2019 года для населения были снижены тарифы на коммунальные услуги. – Если раньше население платило за водоснабжение 47,02 тенге за кубометр, то теперь эта сумма составляет 45 тенге за кубометр, то есть на 2,02 тенге дешевле. За водоотведение мы платили 50,98 тенге за кубометр, теперь эта услуга будет стоить 46,86 тенге, дешевле на 4,12 тенге. Жители ЗКО за розничную реализацию товарного газа будут платить на 631,96 тенге меньше. Если до 1 января 2019 года за газ жители области платили 17873,38 тенге за тысячу кубометров, то теперь они будут платить 17241,42 тенге за тысячу кубометров, - пояснил Нурбол Ислямов. Стоит отметить, что отопление также будет обходиться жителям региона на 463,92 тенге дешевле. Если раньше эта услуга стоила 4524,31 тенге, то теперь эта цифра составляет 4060,39 тенге. – Размер оплаты для бытовых потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии: тариф на отопление снижен со 142,52 тенге за квадратный метр до 127,9 тенге за квадратный метр. Дешевле на 14,63 тенге. За подогрев воды тариф снижен с 239,79 тенге за кубометр до 215,2 тенге за кубометр, то есть дешевле на 24,95 тенге. За электроэнергию также жители области будут платить по сниженным тарифам. Если до 1 января 2019 года за розничную реализацию электроэнергии мы платили 11,57 тенге за киловатт, то теперь мы будем платить 10,42 тенге за киловатт. Стоимость услуги подешевела на 1,15 тенге. За теплоснабжение вместо 4452,15 тенге население будет платить 3751,01 тенге, то есть дешевле на 701,14 тенге, - рассказал руководитель департамента. Кроме этого, жители города Аксай также будут получать квитанции на оплату по сниженным тарифам. Услуга водоснабжения будет обходиться жителям города Аксай на 1,37 тенге дешевле. Если раньше эта цифра составляла 44,88 тенге за кубометр, то по новым тарифам - 43,51 тенге за кубометр. – По водоотведению разница составляет 2,03 тенге. Раньше эта услуга составляла 50,13 тенге за кубометр, теперь - 48,10 тенге. На тепло тариф снижен с 4635,05 тенге до 4019,50 тенге. Дешевле на 615,55 тенге. Сниженные с 1 января 2019 года тарифы потребители увидят в квитанциях в феврале 2019 года, так как коммунальные службы начисляют оплату по фактически потребленным коммунальным услугам в конце месяца, - отметил Нурбол Ислямов.