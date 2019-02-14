Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2019 году в Атырау и его пригородных сельских округах планировалась прокладка 207 км тротуаров на 205 улицах. Конкурс на разработку ПСД для строительства пешеходных дорожек выиграло ТОО «АтырауЗемСтрой». Для этих целей из местного бюджета уже были выделены денежные средства. - Однако подрядная организация, выигравшая тендер, в последний момент отказалась выполнять условия договора, таким образом, ПСД на строительство тротуаров так и осталось не разработанным, а подрядчик был признан недобросовестным, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау. В начале 2019 года будет вновь проведен открытый электронный конкурс для разработки ПСД на строительство тротуаров как в Атырау, так и в пригороде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.