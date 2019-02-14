Сегодня, 14 февраля, в акимате прошло совещание под председательством акима ЗКО Алтая Кульгинова, где обсудили готовность к паводковому периоду. Начальник ДЧС ЗКО Жаслан Джумашев рассказал, что в регионе расположено 200 рек и озер, 58 различных гидросооружений, а также крупные трансграничные реки - Урал, Чаган, Деркул, Большой и Малый Узени. Паводок на трансграничных реках также зависит и от сброса воды в них. В этих целях проводится взаимообмен прогнозами и оперативной информацией с МЧС Российской Федерации по Саратовской, Оренбургской и Самарской областям. - На территории области под угрозу паводка подпадают 88 населенных пунктов, где проживают более 36 тысяч человек. Наиболее подвержены паводку территория Уральска, Таскалинский, Казталовский районы и район Байтерек. По данным филиала РГП "Казгидромет", высота снежного покрова в этом году превышает среднее многолетнее значение от 1,5 до 3 раз, средний показатель промерзания почвы составляет 30-50 сантиметров, что на 50-60 сантиметров ниже прошлогоднего уровня. В 2019 году в области предусмотрено 885 млн тенге на ликвидацию чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Ведется работа по приобретению необходимых материально-технических ресурсов, - сообщил Жаслан Джумашев. Так, заготовлен запас ГСМ - 156 тонн, 125 тысяч штук мешкотары, 18 тысяч тонн инертных материалов, 173 мотопомпы, к тому же планируется приобрести еще 27 мотопомп. Всего этого, по словам начальника ДЧС ЗКО, хватит для территории области. - В областном бюджете предусмотрены средства на заключение договоров о привлечении взрывников, но места пока не определены. На привлечение вертолета предусмотрено 14,6 млн тенге, для получения космического мониторинга - 6,5 млн тенге. Дополнительно 2,8 млн тенге выделено на приобретение мешкотары и на ГСМ - 11,6 млн тенге. Снег вывозится с территории Уральска и районов. Объем вывезенного снега на 13 февраля составляет 700 тысяч кубометров. Если брать данные по республике, то на 10 февраля в Казахстане было вывезено 3 миллиона кубометров снега, из них 650 тысяч кубометров только по ЗКО. Это говорит о том, что паводковая ситуация у нас сложная, - пояснил Жаслан Джумашев. Он также затронул тему садоводческих товариществ, которые расположены в поймах рек Деркул, Чаган и Уральск, где проживает около 14 тысяч человек, из них 5 тысяч детей. С акиматом Уральска прорабатывается вопрос по определению пункта временного размещения, обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости. Наиболее подвержены паводку именно садоводческие общества. - Акимату необходимо провести оповещение населения, подворовой обход о предупреждении паводка и своевременном вывозе снега. Проблемными участками в Уральске являются район Мясокомбината, микрорайон Жулдыз, Старый аэропорт, улицы Лесозащитная, Физкультурная, Второй рабочий, а также в Деркуле аул Ускен и Маштаково. Сотрудники ДЧС ЗКО проводят мониторинг опасных участков. Акимат должен провести работу с гражданами, чтобы они принимали участие в очистке своих дворов и прилегающей территории. Во дворах очень много снега. В последнее время участились случаи обрушения кровли зданий и домов из-за несвоевременной очистке снега. Через отдел ЖКХ нужно контролировать очистку снега с крыш домов, очистку арыков силами КСК на территории, определенной согласно кондоминиуму, - заявил Жаслан Джумаев. Директор филиала РГП "Казгидромет" Нуржан Шияп отметил, что в этом году в ЗКО высота снежного покрова в среднем в 2 - 3 раза превышает прошлогоднее значение, а также превышает норму. - Вместе с высотой снежного покрова есть немаловажный фактор - влагозапасы. Он также превышает норму. По прогнозу, на реках ЗКО в этом году влагозапасы превышают норму от 50 до 100 процентов. То есть это говорит о том, что в этом году есть риск подтопления. Есть риск паводка. В этом году все надо быть начеку и всем службам прорабатывать вопрос подготовки к паводку, - рассказал Нуржан Шияп. Аким Уральска Мурат Мукаев подтвердил, что снегоуборочные работы в городе ведутся круглосуточно. Полигон для складирования снега на Асане был закрыт из-за переполненности, по этой же причине в скором времени закроется полигон в районе Балауса. Он пояснил, что сейчас определяются три новых места для вывоза снега. - В этом году снега в 8 раз больше, чем в прошлом. В целом при высоком уровне подъема рек Урал, Чаган, Деркул возникает риск затопления района Курени, Приречная, Чагано-Набережная, Самал 1, Самал 2, Самал 3. К красной зоне относится район Куреней, Приречная, Чагано-Набережная, поселок Второе отделение Кумыска, поселок Новостройка Кумыска, северная окраина, микрорайон Жулдыз, пруд Ветелки, Умит. Желтая зона - микрорайон Сарытау, ПДП 1, ПДП 2, Кокжиек, Сарыарка, поселки Ускен и Маштаково, - сообщил Мурат Мукаев. - Ежедневно в две смены работают почти 300 человек ТОО "Жайык Таза Кала" и свыше 100 единиц техники, однако этого не хватает. Мы привлекли дополнительную технику. Сразу же после совещания акимы области и города выехали на стадион имени П. Атояна, чтобы ознакомиться с дополнительной техникой, которую предоставили частные предприятия для борьбы с паводком. – Предлагаю дополнительную технику направить в районы областной больницы, Красной мечети, в район Ремзавода, Мясокомбината, Старого аэропорта, Жулдыз, ПДП 1 и 2, Сарытау, Зачаганск, Балауса, Арман, Телецентра. Нужно еще каналы прочищать. В поселке Сарытау выставим наших солдат. Кроме техники ТОО "Жайык таза кала" будут дополнительно работать 50 погрузчиков и к каждому погрузчику надо приставить по пять "Камазов". Пока снег в твердом состоянии, надо его вывезти. Иначе когда растает, будет поздно. Про старую часть города тоже нельзя забывать. Там у домов низкие фундаменты. Угроза подтопления будет высокой. В каждый квартал надо распределить по одному погрузчику и по 10 "Камазов". С сегодняшнего дня все работаем в усиленном порядке, - заявил Алтай Кульгинов. Как рассказал директор ТОО "Жайык таза кала" Куат Ерсайын, в городе функционируют четыре полигона, куда вывозят снег с городских улиц. – В данный момент у нас по городу работают 74 бортовых "Камазов", 27 погрузчиков. Снега в этом году много, поэтому нашей техники недостаточно, чтобы полностью очистить городские улицы от снега. Дополнительно бизнесмены на безвозмездной основе предоставили 30 погрузчиков и 30 "Камазов". Все они будут работать в частных секторах. Весь снег вывозится в определенные места. Это полигон возле поселков Деркул, Балауса, Асан и в районе Телецентра, - отметил Куат Ерсайын. Стоит отметить, что на сегодняшний день из города было вывезено 579 тысяч кубометров снега.