Им недосчитали стаж из-за несвоевременных перечислений пенсионных взносов. После 1998 года стаж по правилам учитывают по ним. - Стаж при перерасчете уменьшился у работников бюджетной сферы, учителей и других. Если им перечисляли взносы 12 месяцев – считается год стажа, нет – он сокращается. Такова методика, - объяснял тогда возмущенным пенсионерам замруководителя Актюбинского филиала «Правительства для граждан» Избасар Орынбасар. - Решить вопрос можно только через суд. - Если суд устанавливает факт работы пенсионера, перечисления пенсионных взносов и то, что их задерживали по экономическим или другим причинам, выносит решение, чтобы засчитали стаж для перерасчета базовой пенсии, мы его засчитываем. В Актобе стаж восстановили бывшей работнице троллейбусного парка и пенсионерке из АО «Акбулак». Есть случаи, когда перечисления в пенсионные фонды на одного человека делали по двум разным СИКам, - говорит замруководителя департамента труда, соцзащиты и миграции населения по Актюбинской области Нурлан Мажитов. На днях суд Актобе рассмотрел очередное дело по пенсии. Ажар Давлетова не досчиталась более 3 лет стажа. Она работала у индивидуального предпринимателя, пенсионные там перечисляли по «упрощенке» раз в квартал. Женщина собрала все справки по годам и месяцам с указанием зарплаты, сумм пенсионных взносов, привела даже в суд свидетелей, бывших коллег, чтоб они подтвердили, что они трудились на одном предприятии, но суд оставил дело без рассмотрения. Судья Айна Абдраева объяснила это тем, что с восстановленными документами пенсионерке надо было обратиться в департамент труда. И только в случае отказа в перерасчете она могла обратиться в суд для обжалования действий госоргана. Отказ должен быть письменным. Ажар Давлетова в суде утверждала, что обращалась за перерасчетом, но устно, ей в этом отказали. Женщина намерена добиваться восстановления положенной базовой выплаты. - Не пойму, почему мы должны выбивать то, что заслужили своим трудом? – говорит она. – Базовую из-за пенсионных взносов потеряли многие, но не все могут ходить по судам. Многие предприятия закрыты. Свидетелей нет, переехали. Люди ждут, когда внесут изменения в методику перерасчета.