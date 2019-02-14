С 1 июля 2018 года базовую пенсию, которая была единой для всех, пересчитали по стажу. Те, кто отработал 33 года и более, должны были получать максимальную – 28284 тенге. Однако многие пенсионеры этого не дождались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Им недосчитали стаж из-за несвоевременных перечислений пенсионных взносов. После 1998 года стаж по правилам учитывают по ним.
- Стаж при перерасчете уменьшился у работников бюджетной сферы, учителей и других. Если им перечисляли взносы 12 месяцев – считается год стажа, нет – он сокращается. Такова методика, - объяснял тогда возмущенным пенсионерам замруководителя Актюбинского филиала «Правительства для граждан» Избасар Орынбасар. - Решить вопрос можно только через суд.
- Если суд устанавливает факт работы пенсионера, перечисления пенсионных взносов и то, что их задерживали по экономическим или другим причинам, выносит решение, чтобы засчитали стаж для перерасчета базовой пенсии, мы его засчитываем. В Актобе стаж восстановили бывшей работнице троллейбусного парка и пенсионерке из АО «Акбулак». Есть случаи, когда перечисления в пенсионные фонды на одного человека делали по двум разным СИКам, - говорит замруководителя департамента труда, соцзащиты и миграции населения по Актюбинской области Нурлан Мажитов.
На днях суд Актобе рассмотрел очередное дело по пенсии. Ажар Давлетова не досчиталась более 3 лет стажа. Она работала у индивидуального предпринимателя, пенсионные там перечисляли по «упрощенке» раз в квартал.
Женщина собрала все справки по годам и месяцам с указанием зарплаты, сумм пенсионных взносов, привела даже в суд свидетелей, бывших коллег, чтоб они подтвердили, что они трудились на одном предприятии, но суд оставил дело без рассмотрения.
Судья Айна Абдраева объяснила это тем, что с восстановленными документами пенсионерке надо было обратиться в департамент труда. И только в случае отказа в перерасчете она могла обратиться в суд для обжалования действий госоргана. Отказ должен быть письменным. Ажар Давлетова в суде утверждала, что обращалась за перерасчетом, но устно, ей в этом отказали.
Женщина намерена добиваться восстановления положенной базовой выплаты.
- Не пойму, почему мы должны выбивать то, что заслужили своим трудом? – говорит она. – Базовую из-за пенсионных взносов потеряли многие, но не все могут ходить по судам. Многие предприятия закрыты. Свидетелей нет, переехали. Люди ждут, когда внесут изменения в методику перерасчета.
Азамат АКЫЛ
