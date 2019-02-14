С утра, после пробуждения нарежьте чеснок, одну дольку. Оставляем на пару минут, чтобы вышли масла. И сосем кусочек, как леденец, не глотая, не жуя. Слюна с ферментами впитывается в кровь и оказывает свои лечебные свойства и на зубы, и полость рта хорошо влияет. Для начала только пластик от чесночной дольки, в дальнейшем увеличивайте до зубчика целиком. Сосите полчаса. Остаток «конфетки» выкинуть. Запаха не будет, потому что потом вы позавтракаете, почистите зубы, разгрызите зёрнышко кофе или ветку петрушки… Про целебные свойства чеснока написано многое, но кушать его ежедневно не получается, да и весь смысл в том, что вы не едите его, а просто сосете. Целебные свойства попадают сразу в кровь, а не в желудок. Рецепт действительно помогает. Если хотите восстановить своё здоровье - пожалеете. На себе решила испытать его сразу – устала пить таблетки горстями от анемии. Я начала лечение чесноком. Через месяц анализы показали прекрасный результат. Гемоглобин вырос в два раза! В жизни такого не было. Воспаление почек на фоне этого начало проходить. Рассказала этот рецепт соседке с хроническим бронхитом. И ей помогло. Главное желание и забота о здоровье. Не жалейте времени на себя и не портите желудок таблетками. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!