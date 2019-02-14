Иллюстративное фото с архива "МГ" В рамках обеспечения качественным и доступным жильем госслужащих и работников бюджетной сферы, акиматами районов Атырауской области выделяются средства на приобретение служебных квартир. В ближайшее время в Курмангазинском районе служебные квартиры в новых домах смогут получить работники сферы образования, медицины, культуры и спорта, участковые полиции. По информации акима Курмангазинского района Бибоза Шаяхметова, районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявил конкурс на приобретение служебного жилья. Общая сумма предполагаемых затрат может составить 390 миллионов тенге. - Эти служебные дома мы приобретаем для учителей, участковых полиции, работников здравоохранения, то есть тех, кто сегодня остро нуждается в жилье, - рассказал Бибоз Шаяхметов. – Это служебное жилье без права приватизации. И если сотрудник меняет место работы, то жилье остается на балансе акимата. Всего предполагается приобрести 30 квартир или 15 двухквартирных домов. - Акимат формирует списки по предложению уполномоченных органов. Затем каждая заявка будет рассматривать специальная комиссия. К примеру, району на данный момент нужны 8 врачей, учителя математики и русского языка и так далее. Жилье будет предоставляться именно таким специалистам. На сегодня планируем закупить жилье по 14 округам района, - отметил Бибоз Шаяхметов. По условиям тендера, жилая площадь должна быть не менее 70 кв. м, а стоимость одной квартиры не превышать 13 миллионов тенге. - Мы, конечно, можем приобрести на вторичном рынке жилья более дешевые квартиры, за 3 - 5 млн тенге. Но, как показывает практика, в их ремонт придется вкладывать дополнительные средства. Старые дома требуют капремонта. И новые жильцы будут просить средства на ремонт с акимата. Поэтому для оптимизации бюджетных средств мы решили приобрести новое жилье, - подчеркнул аким района. Проблему дефицита кадров в социальной сфере (учителей, врачей) в Атырауской области пытаются решать путем привлечения молодых специалистов, в том числе и по программе «С дипломом в село». А для этого необходимо обеспечить их жильем. На начало 2019 года региону необходимо привлечь 105 специалистов в области здравоохранения и 528 преподавателей различных направлений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.