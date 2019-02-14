- Мы, ветераны, вашим вниманием не обделены, - обратился Вениамин Скаленко. - Я считаю, что труженики тыла тоже внесли свой вклад в победу. Однако им не такое внимание. Мы можем попасть к врачу без записи. Можно сделать, чтобы труженики тыла тоже проходили к врачу без очереди? Аким ЗКО Алтай Кульгинов обратился к руководителю управлению здравоохранения Нурданату Беркингали. - Можно же это сделать? Обеспечьте всех, прямо с завтрашнего дня, - дал указание аким ЗКО. - Я думаю, люди поймут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.