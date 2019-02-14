Кожа на локотках и пятках бывает шершавой и грубойПомочь ей можно народными средствами! Смазывайте локти на ночь долькой лимона или грейпфрута. Приготовьте для них специальную маскусмешайте растительное масло с соком лимона в равных пропорцияхпосле ванны вотрите в проблемные места. Поможет победить сухость репчатый лукизмельчите половину небольшой луковицы и нанесите кашицу на локти и пяткизакрепив марлей или лейкопластырем. Через 20 минут смывайте водойа кожу смажьте  жирным кремом.