В полиции рассказали подробности ДТП на трассе Уральск-Атырау

Столкновение двух автомобилей произошло 21 марта в 16.30 недалеко от посёлка Богатск Акжайыкского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ДТП столкнулось два автомобиля - «Нексия» и "ВАЗ-21099". - Водитель автомобиля марки "ВАЗ-21099" при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Нексия». В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля "Нексия" и еще четверо доставлены в Областную клиническую больницу, - пояснили в ДВД ЗКО. Напомним, 21 марта возле поселка Богатск Акжайыкского района при лобов