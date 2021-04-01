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Социум

В полиции рассказали подробности смерти начальника пожарной части в ЗКО

Конфликт возник из-за того, что местный житель оставил свою машину на территории пожарной части, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района произошел конфликт между местным жителем и начальником пожарной части, который позже перерос в драку. На утро следующего дня избитого начальника пожарной части нашли в сарае его брата, позже он скончался в больнице. К слову, у погибшего остались трое детей. В областном департаменте полиции сообщили подробности трагического случая. По предварительной версии следствия
Арайлым Усербаева
В полиции рассказали подробности смерти начальника пожарной части в ЗКО
Конфликт возник из-за того, что местный житель оставил свою машину на территории пожарной части, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске
Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района произошел конфликт между местным жителем и начальником пожарной части, который позже перерос в драку. На утро следующего дня избитого начальника пожарной части нашли в сарае его брата, позже он скончался в больнице.  К слову, у погибшего остались трое детей. В областном департаменте полиции сообщили подробности трагического случая. По предварительной версии следствия, между погибшим и сельчанином возникла конфликтная ситуация из-за того, мужчина ставил свою личную машину на территории пожарной части. – Начальник пожарной части №27  поехал домой к сельчанину и предупредил его, чтобы тот не ставил автомобиль на территории пожарной части. Между ними возникла словесная перепалка, и пожарный уехал домой. Однако подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал в пожарную часть, где на тот момент находились двое сотрудников части. Он стал требовать вызвать начальника части, сотрудники вызвали, а когда тот приехал, мужчина набросился на него с кулаками. Между ними произошла драка, после чего оба покинули территорию пожарной части. Далее утром следующего дня начальника пожарной части обнаружила в сарае жена его брата, он был жив, но сильно избит. Родственники тут же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, врачам не удалось спасти его, и 27 марта он скончался в хирургическом отделении Акжайыкской больницы, - рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 106 УК РК "Нанесение тяжких телесных повреждений", однако после смерти потерпевшего дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 106 УК РК "Нанесение тяжких телесных повреждений повлекшее по неосторожности смерть человека". Представитель полицейского ведомства также отметил, что задержанный ранее неоднократно имел проблемы с законом и уже был судим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
смерть

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