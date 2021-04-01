В полиции рассказали подробности смерти начальника пожарной части в ЗКО

Конфликт возник из-за того, что местный житель оставил свою машину на территории пожарной части, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 25 марта в селе Карауылтобе Акжайыкского района произошел конфликт между местным жителем и начальником пожарной части, который позже перерос в драку. На утро следующего дня избитого начальника пожарной части нашли в сарае его брата, позже он скончался в больнице. К слову, у погибшего остались трое детей. В областном департаменте полиции сообщили подробности трагического случая. По предварительной версии следствия