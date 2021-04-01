В полиции рассказали подробности задержания в Уральске

Задержанный мужчина подозревается в хулиганстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 1 апреля в 16.30 по улице Исатая-Махамбета в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 33-летнего мужчину. - Он подозревается в совершении хулиганских действий на территории города Уральск. Во время осмотра автомашины подозреваемого изъят предмет, похожий на пистолет и три ножа. В настоящее время он доставлен в Абайский отдел полиции. Второй мужчина не причастен к этому