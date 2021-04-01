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Социум

В полиции рассказали подробности задержания в Уральске

Задержанный мужчина подозревается в хулиганстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 1 апреля в 16.30 по улице Исатая-Махамбета в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 33-летнего мужчину. - Он подозревается в совершении хулиганских действий на территории города Уральск. Во время осмотра автомашины подозреваемого изъят предмет, похожий на пистолет и три ножа. В настоящее время он доставлен в Абайский отдел полиции. Второй мужчина не причастен к этому
Арайлым Усербаева
В полиции рассказали подробности задержания в Уральске
Задержанный мужчина подозревается в хулиганстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Задержание с участием сотрудников УБОП прошло в Уральске (фото, видео)
Задержание с участием сотрудников УБОП прошло в Уральске (фото, видео)
Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 1 апреля в 16.30 по улице Исатая-Махамбета в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 33-летнего мужчину. - Он подозревается в совершении хулиганских действий на территории города Уральск. Во время осмотра автомашины подозреваемого изъят предмет, похожий на пистолет и три ножа. В настоящее время он доставлен в Абайский отдел полиции. Второй мужчина не причастен к этому делу, его отпустили почти сразу же, - сообщил Болатбек Белгибеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция задержание

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