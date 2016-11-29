Во всех поликлиниках города с октября нынешнего года идут монтажные работы по установке оборудования для создания электронной очереди. По словам заместителя руководителя здравоохранения ЗКО Манчук АЙМУРЗИЕВОЙ, внедрение электронной очереди в поликлиниках исключит очередность и столпотворение людей перед кабинетами врачей. На внедрение электронной очереди из бюджета было выделено 143 миллиона тенге. Руководитель проекта Антон СКРАМОВСКИЙ рассказал о принципе работы системы. Каждый пациент получает талон и в зоне ожидания ждет вызова. - Система в зависимости от условий определяет авторитетность и приглашает пациента в тот или иной момент, - рассказывает руководитель проекта. – Основная задача - это объединить и организовать различные потоки посетителей в одну электронную очередь. Туда входят такие пациенты, которые пришли по записи, в порядке живой очереди, на вторичный осмотр, льготный прием.Директор ГКП на ПВХ «Гродская поликлиника №6» Гизатулла ЛЯМОВ пояснил, что предварительная запись к врачу обязательна. Единственное требование к посетителям: не опаздывать и приходить за 10 минут до назначенного времени, для получения талона. - Я решил сам протестировать нашу электронную очередь в поликлинике №6. За два дня я записался на прием, позвонив в регистратуру. Придя в поликлинику, я взял талон по предварительной записи, потом талон без записи в порядке живой очереди и как льготный участник. На что система выдала очередность: первым был вызван к врачу льготник, вторым – пациент по предварительной записи, третьим – участник, зарегистрированный в порядке живой очереди, - рассказал Гизатулла ЛЯМОВ.