Птиц пока еще совсем немного, однако жители Актау спешат полюбоваться и сфотографироваться с ними. Некоторые, по старой традиции, несут с собой хлеб чтобы покормить лебедей. Горожане делают это уже десятки лет, однако несколько лет назад среди экологов Актау разгорелась бурная дискуссия – одни утверждали, что хлеб вредит птицам, другие – опровергали это. К единому мнению экологи так и не пришли, а актаусцы остались верны старой традиции. Те, кто в детстве ходил с родителями кормить лебедей, теперь ведут уже своих детей и внуков.