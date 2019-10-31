В поликлинике Уральска эвакуировали пациентов

Эвакуацию пациентов в среду, 30 октября, медики проводили самостоятельно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцами Сегодня, 30 октября, примерно в 14.00 в городской поликлинике №2 сработала пожарная сигнализация и по первому этажу начал распространяться дым. Об этом рассказали пациенты, которые находились там в это время. Со слов одного из пациентов, когда он пришел в поликлинику на прием к указанному времени, всех уже просили выйти из помещения. - Ну там явно что-то горело, было немало дыма. Всех просили покинуть поликлинику. Через некоторое время пооткрывали