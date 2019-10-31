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Происшествия Социум

В поликлинике Уральска эвакуировали пациентов

Эвакуацию пациентов в среду, 30 октября, медики проводили самостоятельно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцами Сегодня, 30 октября, примерно в 14.00 в городской поликлинике №2 сработала пожарная сигнализация и по первому этажу начал распространяться дым. Об этом рассказали пациенты, которые находились там в это время. Со слов одного из пациентов, когда он пришел в поликлинику на прием к указанному времени, всех уже просили выйти из помещения. - Ну там явно что-то горело, было немало дыма. Всех просили покинуть поликлинику. Через некоторое время пооткрывали
Кристина Кобина
В поликлинике Уральска эвакуировали пациентов
Эвакуацию пациентов в среду, 30 октября, медики проводили самостоятельно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено очевидцами Сегодня, 30 октября, примерно в 14.00 в городской поликлинике №2 сработала пожарная сигнализация и по первому этажу начал распространяться дым. Об этом рассказали пациенты, которые находились там в это время. Со слов одного из пациентов, когда он пришел в поликлинику на прием к указанному времени, всех уже просили выйти из помещения. - Ну там явно что-то горело, было немало дыма. Всех просили покинуть поликлинику. Через некоторое время пооткрывали все двери и форточки, чтобы проветрить все. Говорят, загорелась какая-то тряпка в подвале из-за того, что кто-то не потушил окурок, - рассказал очевидец. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных по данному факту не поступал. При этом в службе пожаротушения пояснили, что сигнал пожарной поступает в первую очередь в охранное агентство, которое прикреплено за поликлиникой. Тем не менее директор поликлиники №2 Кашура Ажгулова рассказала, что причиной дыма стал окурок. - Бросили окурок в трубу вытяжную, которая находится с наружной стороны здания. Оттуда окурок попал в подвальное помещение и началось задымление. Открытого огня не было, пострадавших нет, ущерб поликлинике не нанесен, - пояснила Кашура Ажгулова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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