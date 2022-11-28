В полтора раза выросла иммиграция в Казахстан за год

Больше всего иммигрантов приняла Мангистауская область. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным аналитиков Ranking.kz, с января по сентябрь в Казахстане прибыло 11 тысяч человек. Это сразу на 51,7% больше, чем годом ранее. В это же время страну покинули 20 тысяч человек, что меньше на 19,7%. Больше всего прибывших разместились: в Мангистауской области - 2,4 тысячи человек (+53,9% за год); в Алматы - 2,1 тысяча человек (+67,1%); в Алматинской области - 1,4 тысячи человек (рост сразу в 8,4 раза). Больше всего прибывают из Узбекистана, России, Туркменистана, Кыргызстана и Китая. Эмигрируют ч