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Социум

В полтора раза выросла иммиграция в Казахстан за год

Больше всего иммигрантов приняла Мангистауская область. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным аналитиков Ranking.kz, с января по сентябрь в Казахстане прибыло 11 тысяч человек. Это сразу на 51,7% больше, чем годом ранее. В это же время страну покинули 20 тысяч человек, что меньше на 19,7%. Больше всего прибывших разместились: в Мангистауской области - 2,4 тысячи человек (+53,9% за год); в Алматы - 2,1 тысяча человек (+67,1%); в Алматинской области - 1,4 тысячи человек (рост сразу в 8,4 раза). Больше всего прибывают из Узбекистана, России, Туркменистана, Кыргызстана и Китая. Эмигрируют ч
Дана Рахметова
В полтора раза выросла иммиграция в Казахстан за год
Больше всего иммигрантов приняла Мангистауская область.
Возвращающихся на родину казахстанцев не пустят на рейс без ПЦР-анализа
Возвращающихся на родину казахстанцев не пустят на рейс без ПЦР-анализа
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным аналитиков Ranking.kz, с января по сентябрь в Казахстане прибыло 11 тысяч человек. Это сразу на 51,7% больше, чем годом ранее. В это же время страну покинули 20 тысяч человек, что меньше на 19,7%. Больше всего прибывших разместились:
  • в Мангистауской области - 2,4 тысячи человек (+53,9% за год);
  • в Алматы - 2,1 тысяча человек (+67,1%);
  • в Алматинской области - 1,4 тысячи человек (рост сразу в 8,4 раза).
Больше всего прибывают из Узбекистана, России, Туркменистана, Кыргызстана и Китая. Эмигрируют чаще всего жители Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей. Они едут в Россию, Германию, США, Польшу и Узбекистан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан миграция релокация

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