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Происшествия Социум

В пожаре в многоэтажке Уральска погибла 84-летняя женщина

Пожар произошел в квартире в микрорайоне Кунаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание в квартире на 5 этаже случилось из-за церковной свечи, которую обронила бабушка. По словам хозяйки квартиры, утром ее мама зажгла свечу и через некоторое время в квартире начался пожар. - Мама пошла молиться и, видимо, обронила свечку. Я сама вызвала пожарных. К сожалению, мою 84-летнюю маму спасти не удалось, она умерла, - рассказала дочь погибшей. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома сильное задымление, поступило в 8.27. - Н
Кристина Кобина
В пожаре в многоэтажке Уральска погибла 84-летняя женщина
Пожар произошел в квартире в микрорайоне Кунаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Возгорание в квартире на 5 этаже случилось из-за церковной свечи, которую обронила бабушка. По словам хозяйки квартиры, утром ее мама зажгла свечу и через некоторое время в квартире начался пожар. - Мама пошла молиться и, видимо, обронила свечку. Я сама вызвала пожарных. К сожалению, мою 84-летнюю маму спасти не удалось, она умерла, - рассказала дочь погибшей. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома сильное задымление, поступило в 8.27. - На месте работают 35 человек личного состава и 11 единиц техники, а также пожарные расчеты, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что из-за сильного задымления были эвакуированы жильцы дома. Другие подробности произошедшего выясняются.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Пожар

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