В пожаре в многоэтажке Уральска погибла 84-летняя женщина

Пожар произошел в квартире в микрорайоне Кунаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание в квартире на 5 этаже случилось из-за церковной свечи, которую обронила бабушка. По словам хозяйки квартиры, утром ее мама зажгла свечу и через некоторое время в квартире начался пожар. - Мама пошла молиться и, видимо, обронила свечку. Я сама вызвала пожарных. К сожалению, мою 84-летнюю маму спасти не удалось, она умерла, - рассказала дочь погибшей. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома сильное задымление, поступило в 8.27. - Н