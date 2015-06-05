В Приднестровье священник прокатился верхом на «одержимом бесами»

В православной церкви Архангела Михаила в селе Хрустовая в Приднестровье священник провел ритуал "изгнания бесов" сообщает ТопНьюс. Мужчина, из которого игоняли бесов кричал и просил о помощи, иногда шутил, например, предлагал батюшке понести его на руках, а не на спине. 0PuYDZN83Cs Обряд продолжался более восьми минут, после чего многочисленные зрители предложили его повторить, передает Росбалт. На сайте Кишиневско-Молдавской митрополии православной церкви Молдавии уже появилось заявление, осуждающее такую практику. В нем отмечается, что обряд экзорцизма проводится иначе и включает в себя спе