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Шоу-бизнес

В Приднестровье священник прокатился верхом на «одержимом бесами»

В православной церкви Архангела Михаила в селе Хрустовая в Приднестровье священник провел ритуал "изгнания бесов" сообщает ТопНьюс. Мужчина, из которого игоняли бесов кричал и просил о помощи, иногда шутил, например, предлагал батюшке понести его на руках, а не на спине. 0PuYDZN83Cs Обряд продолжался более восьми минут, после чего многочисленные зрители предложили его повторить, передает Росбалт. На сайте Кишиневско-Молдавской митрополии православной церкви Молдавии уже появилось заявление, осуждающее такую практику. В нем отмечается, что обряд экзорцизма проводится иначе и включает в себя спе
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В Приднестровье священник прокатился верхом на «одержимом бесами»
41ddac74_1
41ddac74_1
В православной церкви Архангела Михаила в селе Хрустовая в Приднестровье священник провел ритуал "изгнания бесов" сообщает ТопНьюс. Мужчина, из которого игоняли бесов кричал и просил о помощи, иногда шутил, например, предлагал батюшке понести его на руках, а не на спине. 0PuYDZN83Cs Обряд продолжался более восьми минут, после чего многочисленные зрители предложили его повторить, передает Росбалт. На сайте Кишиневско-Молдавской митрополии православной церкви Молдавии уже появилось заявление, осуждающее такую практику. В нем отмечается, что обряд экзорцизма проводится иначе и включает в себя специальную подготовку священнослужителя и подробное изучение человека, который нуждается в такой помощи.

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